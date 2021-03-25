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Олимпийский огонь в Токио погас в первый день эстафеты
Фото: Антон Гердо

Олимпийский огонь в Токио погас в первый день эстафеты

Полина Долганова

Спорт

Олимпийский огонь Игр 2020 года в Токио погас в первый день эстафеты. Об этом сообщает издание АП.

Эстафета началась в четверг, 25 марта, в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов пламя факела погасло. Огонь заново подожгли резервной лампадой.

— Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например при сильном ветре, — сообщают организаторы церемонии.

Эстафета олимпийского огня пройдет через 47 японских префектур и завершится в Токио, где 23 июля состоится открытие Олимпийских игр.

Видео: Telegram-канал «Ночной дозор»

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