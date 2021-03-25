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Молодой человек, выпавший из окна отеля «Савой», скончался в больнице
Фото: moscow-live

Молодой человек, выпавший из окна отеля «Савой», скончался в больнице

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Рождественка, 3/6с1 Карта всех событий

Молодой мужчина, который был госпитализирован в Больницу имени Склифосовского после падения из окна гостиницы на улице Рождественке, скончался через несколько дней. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 25 марта.

Ранее сообщалось, что 18 марта мужчину без сознания с травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты, обнаружили у здания отеля «Савой». Его доставили в реанимационное отделение. Правоохранители установили, что 20-летний парень упал из окна третьего этажа туалетной комнаты одного из номеров. В гостинице он находился вместе с женщиной, с которой его связывали близкие отношения. Она пояснила полицейским, что ее спутник вышел из окна после ссоры.

По данным источника «ВМ», речь идет о молодом человеке по имени Даниил. В гостинице он проживал с 31-летней женщиной, которая якобы содержала возлюбленного на деньги, которые выручила от продажи квартиры.

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