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Около тысячи музыкальных инструментов закупят для школ искусств в Подмосковье
Фото: Наталья Нечаева, Вечерняя Москва

Около тысячи музыкальных инструментов закупят для школ искусств в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Около тысячи музыкальных инструментов закупят для детских школ искусств (ДШИ) в Московской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

— До конца декабря по программе национального проекта «Культура» планируется приобрести 477 музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы для 17 ДШИ из 15 муниципальных образований, — отметили в ведомстве.

При этом уточняется, что по проекту субсидий из областного бюджета будут выделены средства на приобретение еще 448 музыкальных инструментов для 20 детских школ искусств в 13 муниципалитетах. Как отмечает портал «Подмосковье сегодня», помимо этого, в этом году будет завершен капитальный ремонт домов культуры в Балашихе, Пушкине и Орехове-Зуеве. Вместе с тем запланировано начало ремонтных работ в учреждениях культуры в Волоколамске, Зарайске и Пересвете. Кроме того, в 300 подмосковных ДК будет введена электронная продажа билетов.

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музыкальные инструментыдетские школы искусствМосковская область
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