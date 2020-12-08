Международный день художника: как учат рисовать в столичных дворцах творчества

Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 8 декабря, отмечается Международный день художника. Ежегодно этот день в России и других странах мира становится праздником не только для профессионалов — художников, галеристов, искусствоведов, коллекционеров, —но и всех, кто интересуется живописью, пробует себя в этом виде творчества.

В московских дворцах и центрах творчества дипломированные художники и педагоги дополнительного образования раскрывают перед юными горожанами самого разного возраста красоту окружающего мира через рисование, приобщают их к основам изобразительного искусства.

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества на Таганке Наталья Парижская считает так: чтобы начать рисовать, нужно прежде всего желание, а талант и особые способности обязательно проявятся. Для того чтобы увлечь детей, она подбирает определенную музыку к занятиям, стихи или загадки, показывает отобранные заранее фотографии.

— Чтобы сохранить положительный настрой я стараюсь чаще хвалить детей, ведь всегда очень важна положительная оценка. Они должны верить в свои силы, иначе ребенок может замкнуться в себе или вовсе получить негативный опыт, который потом может привести к его протесту в части посещения занятий. Очень важен и климат внутри коллектива. Поэтому мои ученики знают правило, что о чужих работах мы плохо не говорим, — рассказывает она.

Чем старше становятся дети, тем больше они работают с натуры. Дети 8 лет и старше работают над натюрмортами, осваивая базовые навыки в рисунке и живописи. А старшие ребята (подростки) создают уже достаточно сложные и индивидуальные творческие работы на определенные темы.

— Пожалуй, самыми интересными занятиями для старших ребят (10–14 лет) является тема «Наброски человека». Дети любят такие занятия, потому что я им даю почувствовать себя студентами художественного вуза, — поясняет она.

По словам Натальи, переход на удаленку был непростым. Сейчас уже все освоились. Детей младшего возраста она делит на небольшие группы для онлайн-занятий. К каждому занятию тщательно готовится: рисует работу, адаптируя под возраст детей, фотографирует каждый этап работы, снимает несколько коротких видео (чтобы дети видели, как нужно класть мазки, как закрашивать ту или иную поверхность). Затем монтирует и показывает все это детям с очень подробными комментариями.

— Ребенку некогда скучать, так как мы, создавая с детьми рисунок, двигаемся от этапа к этапу, периодически я детям задаю вопросы: получается у них или нет, успевают ли они за общим темпом или надо немного подождать. Иногда вместе с ребятами рисуют и их родители. Получается совместное творчество. Некоторые мамы признаются, что они сами учатся рисовать и открывают для себя что-то новое, — радуется педагог.

Для ребят более старшего возраста Наталья комбинирует онлайн-занятия с работой на платформе дистанционного обучения ddt-taganka.ru, где выкладывает темы и задания.

— Мне кажется, это оптимальный вариант, так как можно сочетать онлайн-рисование и задания, которые дети могут выполнять в удобное для себя время, — добавляет она.

Педагог дополнительного образования центра внешкольной работы «Синегория» Наталья Акулина отмечает, что рисовать для своего удовольствия может каждый, но для поступления в художественную школу необходимы особые способности к рисованию и желание ребенка.

— В системе московского дополнительного образования любой ребенок может развивать свои навыки. А дальше часто случается так, что он поступает в художественную школу с уже приобретенными навыками, продолжает стремительно развивать их, — рассказывает она.

На самых первых занятиях Наталья начинает с разбора: как смешивать краски, закрашивать полный лист, чтобы ребенок не боялся большого листа. Она считает, что начинать нужно с того, чтобы в интересной для ребенка форме рассказать, что такое краски, как пользоваться красками, кисточками, водой, и так понемногу осваивать каждую тему от простого к более сложному.

К занятиям на удаленке она со своими учениками вполне приспособилась. Сейчас они проходят все те же темы, которые изучали по программе, только онлайн.

— Я теперь больше рисую. Наверное, столько не рисовала сама со времен обучения в университете. Для меня на удаленке изменилось то, что я рисую именно вместе с ребятами. Они шаг за шагом повторяют за мной, я не наблюдаю за общим процессом, как это было в период очных занятий, — поясняет Наталья.

Педагог зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи Анастасия Горохова рассказывает, что, конечно, перестроилась на формат удаленки, но очень скучает по «живому» присутствию учеников, а еще иногда возникают вопросы у детей о технике рисунка, на которые сложно просто ответить — нужно обязательно объяснить и показать их на бумаге.

— Мне повезло, что некоторые дети ходят не первый год, а новым ученикам успела дать некоторые навыки в начале года. Работа выполняется так же, как и в очном формате. Я объясняю поэтапно рисунок (наглядно на большом формате бумаги). Затем приступаю к работе с цветом. Учащиеся видят, какие цвета я смешиваю, какой цвет необходимо получить. Дальше техника мазков живописи. Они видят, в каком направлении нужно организовывать цвет. Стараюсь передать свои навыки и умения через монитор. На данный момент рисуем гуашью, — делится она опытом.

Даже через экран монитора ее ученики просят посмотреть и проверить правильность рисунка на каждом этапе выполнения.

— В свою очередь вижу колоссальную отдачу от детей. Это их рисунки, это их переживания, если они что-то пропустили или не поняли, «как нарисовать». Моя основная задача — научить, объяснить и показать, — говорит педагог.

Педагог дополнительного образования центра детского творчества «Строгино» Мария Cоколова рассказывает, что дистанционные занятия проводятся так, чтобы каждый ребенок был успешен, не обделен вниманием.

— Моя задача как педагога — не только интересно подать изучаемый материал, но и создать спокойную, благоприятную атмосферу. Даже на расстоянии — вовремя определить, кому необходима помощь, подсказать, поддержать, разъяснить, похвалить, — говорит она.

Чтобы удержать внимание ребят в онлайн-режиме, она старается чередовать виды деятельности, подбирать занимательные темы, чтобы вызвать у детей интерес к новому материалу. Каждую тему специалист дает небольшими блоками, чередуя с динамическими паузами (физкультминутками). Дистанционные занятия — это всегда постоянный диалог с группой, обсуждение и постоянная обратная связь: «а как вы думаете?», «что мы об этом уже знаем?», «давайте вспомним». Чем младше ребенок, тем больше должно быть игровых, неожиданных моментов. Большое внимание уделяется музыкальному сопровождению и оформлению: демонстрация экрана и показ наглядных пособий.

— Что можно посоветовать рисующим и увлеченным детям на дистанционке? Не унывать! Использовать свободное время с пользой. Оттачивать свое мастерство. Рисование — одно из самых радостных и приятных занятий в жизни. Творите с удовольствием! — заключает педагог.

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