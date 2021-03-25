Нутрициолог перечислила пять продуктов, полезных для мозга

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Сбалансированное и разнообразное питание позволит обеспечить мозг всем необходимым. При этому существуют продукты, которые можно включать в рацион чаще других. Подробно об этом рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

— Например, человек должен обогатить свой рацион Омегой-3, витаминами Е и С, а также разными аминокислотами. Это правило общее для всех. При этом хочу отметить важность гамма-аминомасляной кислоты, помогающей улучшить когнитивные способности, — подчеркнула Анна Ивашкевич.

Она также перечислила продукты, которые наиболее обогащены необходимыми мозгу веществами. Например, для этого прекрасно подходит жирная рыба (скумбрия, красная и так далее). Лучше всего включить в рацион брокколи. В этой спаржевой капусте содержится множество гамма-аминомасляной кислоты. Помимо этого, данный продукт дает защиту от развития атеросклероза. Можно употреблять в пищу шпинат, также содержащий указанную кислоту. В его составе есть и антиоксиданты, необходимые человеческому организму. Полезно кушать бурый рис, снижающий холестерин и содержащий аминоксилоты. Положительно влиять на работу мозга будут миндаль и грецкий орех. Они помогают своими жирами.

Еще, по мнению нутрициолога, можно обратить внимание на продукты желтого и оранжевого цветов. В них находятся каратиноиды, которые положительно сказываются на памяти человека, отмечает «Радио 1».

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