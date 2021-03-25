Открылся прием заявок на соискание Премии мэра Москвы имени Николая Островского

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве стартовал прием заявок на соискание Премии мэра Москвы имени Николая Островского. Ее присуждают людям с ограниченными возможностями здоровья за вклад в развитие культуры, а также за создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве.

Конкурс организовал столичный департамент культуры. Подать заявку на участие в нем можно с 25 марта по 1 сентября на сайте Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского. Там опубликованы подробные условия участия в конкурсе.

Премия будет присуждаться в десяти номинациях, среди которых достижения в изобразительном искусстве, исполнительном искусстве, литературе и публицистике и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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