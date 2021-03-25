Движение на ТТК восстановили после инцидента с горящим грузовиком
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий
Движение по двум из трех полос на Третьем транспортом кольце восстановили после инцидента с возгоранием грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.
— Восстановлено движение по двум из трех полос, — указано в Telegram-канале «Дептранс-оперативно».
Ранее сообщалось, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в правой полосе загорелся грузовик. Возгорание было ликвидировано, о пострадавших не сообщается.
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