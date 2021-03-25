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Врач-диетолог рассказала, как избежать весеннего авитаминоза
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог рассказала, как избежать весеннего авитаминоза

Елена Фролова

Здоровье

Признаки авитаминоза начинают проявляться у многих людей весной. К нарушению обменных процессов в организме может привести дефицит даже одного витамина. Врач-диетолог Елена Златинская рассказала, как правильно питаться, чтобы организм был полон полезных минералов.

Она отметила, что самым распространенным симптомом авитаминоза являются бледность кожи, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей, сонливость, плохое самочувствие, повышенная раздражительность, апатия и общее недомогание.

— Чтобы предупредить авитаминоз, нужно сначала обратить внимание на питание. Оно должно обязательно включать весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки, — отметила Елена Златинская.

По ее словам, в период холодной весны желательно отказаться от постоянного употребления сахаросодержащих напитков, фастфуда, чипсов и кондитерских изделий. При этом можно добавить в рацион цельнозерновые макароны, морепродукты, бурый рис, нежирное мясо, фрукты, овощи, орехи, нерафинированные масла и кисломолочные продукты. Лучше всего каждый день кушать зелень, отмечает Nation News.

По мнению диетолога, дефицит фолиевой кислоты помогут восполнить зеленые листовые овощи, бобовые и печень. Если не хватает витамина В12, то нужно есть рыбу, яйца, нежирное мясо, геркулес и молоко. А квашеная капуста, помидоры, брокколи, цитрусовые, красный перец добавят организму витамин С. Пополнить «запасы» витамином А помогут сливочное масло, желтки, желто-красные и темно-зеленые овощи. Источником витамина Е станут цельнозерновой хлеб, семена и орехи.

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