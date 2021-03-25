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Андрей Воробьев вошел в топ-3 рейтинга губернаторов-блогеров за февраль
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев вошел в топ-3 рейтинга губернаторов-блогеров за февраль

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оказался в тройке лидеров рейтинга по цитируемости глав регионов, ведущих блоги, в феврале 2021 года. Такие данные привело аналитическое агентство «Медиалогия».

Глава Подмосковного региона занял третью строчку с результатом 299,3. Он поднялся на одну ступень по сравнению с данными за январь. Одним из самых популярных стало сообщение губернатора в Instagram о том, что транспортной картой «Тройка» теперь можно воспользоваться на городских маршрутах Московской области. Также пользователи не оставили без внимания поздравления, которые Андрей Воробьев адресовал бойцам Сил специальных операций.

Как уточняет портал «Подмосковье сегодня», помимо этого, глава области сообщил в своих соцсетях, что качество воды на востоке региона будет улучшено после реконструкции нескольких насосных станций в Орехове-Зуеве.

Читайте также: Андрей Воробьев вошел в тройку губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

блогерАндрей ВоробьевМосковская область
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