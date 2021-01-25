Андрей Воробьев вошел в тройку губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 самых упоминаемых в социальных медиа глав регионов России за 2020 год. Данная информация размещена на официальном портале «Подмосковье сегодня».

По данным экспертов, за указанный период главу Подмосковья упоминали более одного миллиона раз. Таким образом, он сохранил свои позиции за прошедший год и занял третье место с результатом 1 013 160 сообщений.

Уточняется, что в социальных сетях обсуждали заявление губернатора об усилении контроля цифровых пропусков на время майских праздников. Напомним, что данные меры были связаны с недопущением распространения коронавируса. Также Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковном регионе каждый год планируется привлекать свыше триллиона инвестиций и создавать 100 тысяч рабочих мест.

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