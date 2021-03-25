«Камасутровские картинки»: хакер объяснил, кому нужен вход в соцсети по паспорту

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Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях. Ведомство предлагает запрашивать у пользователя паспорт и адрес проживания при оформлении согласия на публичное использование его персональных данных. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» хакер Александр Варской сообщил, что Роскомнадзор выступает в качестве инструмента, а не субъекта и объяснил, кому нужно, чтобы люди входили в соцсети по паспорту.

— Зря люди дорожат своей анонимностью. Для кого и зачем это нужно? Это не нужно государству, утечки тоже будут, потому что как с рождением девочки, которая в 99,9 процентах будет лишена девственности, так и с утечками информации. Третье, о чем не говорят, это просто удобство. По почте или по телефону, по логину, уже можно дойти до паспорта через несколько звеньев. Этим занимаются, корпоративные или силовые структуры, только звеньев в цепочке много. Они хотят, чтобы ID «ВКонтакте» был равен паспорту, чтобы звеньев было меньше, — отметил собеседник.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

В интернет по паспорту

По словам Варского, это необходимо для жонглирования большими массивами информации:

— Это то, что раньше называли бигдата, а сейчас смартдата. То, о чем нас с вами не спрашивают, это необходимо для межкорпоративного обмена игроков, их много субъектов – это корпорации, бандитские группировки, эти все люди, чтобы между собой и с нами совершают то, что совершают. Это достаточно камасутровские картинки, они для этого делают более удобные мотивы, это их давняя мечта с 1998 года, — считает хакер.

По словам Варского, ни к кому нет никаких претензий, поскольку «это мир джунглей». Люди из госструктур всегда будут общаться с представителями корпораций, чтобы взаимно развиваться, в этом есть и хорошие моменты, например, цифровизация.

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