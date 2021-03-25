Депутат опроверг сбор паспортных данных пользователей соцсетей и мессенджеров

Фото: freepik.com

Проект приказа Роскомнадзора о согласии на обработку общедоступных персональных данных не предусматривает обязанность социальных сетей и мессенджеров собирать паспортные данные новых пользователей. Об этом в среду, 24 марта, рассказал член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Как пояснил депутат, соцсети и мессенджеры смогут, по собственному выбору, организовать собственные сервисы для получения от пользователей согласия на обработку их данных или использовать Единую информационную систему Роскомнадзора.

— Речь не идет о принуждении использовать только систему Роскомнадзора, новеллы коснутся только новых пользователей социальных сетей, — подчеркнул Горелкин.

Депутат также указал, что в случае нарушения требования о получении у пользователей согласия на распространение персональных данных это может квалифицироваться «как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством», что предусматривает административную ответственность и штрафы, сообщает ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре пояснили, что проект ведомственного постановления касательно передачи данных абонентов направлен на защиту граждан от противоправных действий и пресечение распространения серых сим-карт. Мобильные операторы обязаны самостоятельно осуществлять проверку данных абонентов. Однако эти требования не соблюдаются из-за отсутствия системы проверки сведений, которые указываются в договоре, а также их соответствия реальным людям.

Читайте также: Минцифры разъяснило предложенные поправки о персональных данных