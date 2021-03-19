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Роскомнадзор объяснил необходимость передачи данных абонентов
Фото: sxc.hu

Роскомнадзор объяснил необходимость передачи данных абонентов

Никита Абрамов

Общество

Проект постановления касательно передачи данных абонентов Роскомнадзору (РКН) направлен на защиту граждан от противоправных действий и пресечение распространения серых сим-карт. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт, — отметили в ведомстве.

В РКН уточнили, что мобильные операторы обязаны самостоятельно осуществлять проверку данных абонентов. Однако эти требования не соблюдаются из-за отсутствия системы проверки сведений, которые указываются в договоре, а также их соответствия реальным людям.

— Все данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки, — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

При условии выявления несоответствий данных, будут считаться нарушенными лицензионные условия, что влечет наложение штрафа на юридических лиц.

В РКН отметили, что в 2020 году выявлено более 41 тысячи серых сим-карт в России.

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