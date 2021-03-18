Минцифры разъяснило предложенные поправки о персональных данных

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Предлагаемые Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поправки в закон о персональных данных преследуют цель усилить защиту прав россиян. Об этом в среду, 17 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Данные поправки предполагают изменение требование к обработке обезличенной информации. При этом необходимо получить согласие не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание.

Как пояснили в Минцифры, благодаря этому россияне будут знать, кто и где станет использовать их обезличенные данные.

Также поправки предусматривают предоставление отечественным IT-компаниям доступа к обезличенным персональным данным из государственных информационных систем. В Минцифры отметили, что так будут созданы условия для развития технологий искусственного интеллекта. Отдельно предусмотрено, что эти компании не смогут накапливать данные в своих информсистемах.

При этом органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерству строительства и ЖКХ предложили способ защитить жителей новостроек от утечек личных данных.

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