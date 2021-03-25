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Москва предоставит РЖД 25 участков в аренду для развития инфраструктуры
Фото: АГН Москва

Москва предоставит РЖД 25 участков в аренду для развития инфраструктуры

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Рогожский Посёлок Карта всех событий

Москва предоставит Российским железным дорогам (РЖД) 25 участков в аренду для развития инфраструктуры. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Земельные участки по адресам: Средний Золоторожский переулок, улица Рогожский Поселок, напротив улицы Нижегородской. Здесь разместятся объекты железнодорожной инфраструктуры и для реализации проекта «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Товарная-Курская-Карачарово» со строительством дополнительных главных путей.

Ориентировочная площадь всех участков составляет порядка 0,87 гектара. Участки будут предоставлены РЖД в аренду сроком на шесть лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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