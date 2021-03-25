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«Love is»: Регина Тодоренко показала поклонникам, что такое любовь
Фото: instagram/reginatodorenko

«Love is»: Регина Тодоренко показала поклонникам, что такое любовь

Анастасия Волоснова

Звезды

Регина Тодоренко рассказала поклонникам, чем для нее является любовь. О своих чувствах к мужу и сыну ведущая рассказала в своем Insatgam-аккаунте.

Любовь для девушки кроется в мелочах. Тодоренко призналась, что ее трогает внимание со стороны близких.

Она показала подписчикам букет, который отправил ей муж Влад Топалов вместе с их маленьким сыном. Любимые мужчины подарили Тодоренко цветы, когда она была в в другом городе. Девушка уточнила, что вместе с букетом муж отправил ей открытку, содержание которой заинтриговало фанатов.

— «Love is» получать цветы в любую точку мира от любимого мужа и сына. Когда прочла открытку, растрогалась, — написала девушка.

Подписчиков растрогало признание ведущей. Многих восхитили гармоничные отношения Тодоренко с мужем даже на расстоянии.

«Регина, какая вы красивая и столько в вас гармонии, через свет в глазах видно душу»; «Бывают же счастливые девушки и воспитанные и внимательные мужья как Влад»; «Цветы от любимых — это прекрасно!»; «Молодцы твои мужчинки»; «Этим и прекрасна семейная жизнь», — написали фанаты в комментариях.

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любовьРегина ТодоренкоВлад Топалов
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