Суд не стал рассматривать апелляцию Джонни Деппа по делу о клевете

Джонни Депп / Фото: Вечерняя Москва

Суд отказался рассматривать апелляцию Джонни Деппа по делу о клевете против издания The Sun. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Заседание прошло в четверг, 25 марта, в апелляционном суде Англии и Уэльса. Издание The Sun утверждало, что Депп избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.

— Мы отказываемся удовлетворить прошение господина Деппа о принятии к рассмотрению новых свидетельств в пользу его апелляции и считаем, что данная апелляция не может оказаться успешной, а иных убедительных причин для ее рассмотрения нет, — отметил судья Николас Андерхилл.

Представители актера не стали комментировать решение суда.

Адвокаты Деппа настаивали на апелляции, так как Херд не передала на благотворительность полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов. В суде не сочли данное заявление убедительным для апелляции.

Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британского таблоида The Sun в 2020 году. В деле Эмбер Херд выступила в качестве свидетеля со стороны The Sun. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

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