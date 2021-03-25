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Год талантов объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе
Фото: yanao.ru / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Год талантов объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе

Елена Фролова

Общество

Годом талантов объявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов2021 год в регионе.

По его словам, местные власти будут уделять особое внимание подрастающему поколению. Окружной департамент культуры получил распоряжение подготовить необходимую программу для развития школ.

— Речь не только о ремонте. Нужно предусмотреть новые направления — графический дизайн, звукозапись и театральное искусство. Мы уже активно меняем оснащение музыкальных образовательных учреждений, — объяснил Дмитрий Артюхов.

Как отмечает «Ямал-Регион», он также напомнил, что за прошедшие два года было закуплено около 500 новых инструментов: скрипки, виолончели, трубы и рояли. При этом глава региона отметил, что многие выпускники школ искусств хотят продолжать заниматься творчеством и развивать его. Поэтому в Ямало-Ненецком округе одними из первых в стране будут запущены арт-резиденции.

Таким образом, обновление ждет пять музыкальных школ. Помимо этого, кардинальное изменения произойдут в библиотеках, которые станут центром культурной жизни.

Читайте также: Около тысячи музыкальных инструментов закупят для школ искусств в Подмосковье

Ямало-Ненецкий автономный округталантДмитрий Артюхов
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