Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на торгах за 13 миллионов евро

Фото: сайт аукциона Sotheby's

Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на аукционе Sotheby's в Париже за 13,25 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги прошли в четверг, 25 марта. Стоимость картины оценивали в 5-8 миллионов евро.

С 1920 года картина находилась в частной коллекции. Однако незадолго до проведения аукциона работу представили публике в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Ван Гог написал картину «Уличная сцена на Монмартре» в 1887 году. В это время он жил в Париже вместе со своим братом Тео. Художник изобразил на картине ветряную мельницу «Мулен де ла Галетт», которая была одним из символов Монмартра.

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