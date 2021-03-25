Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на торгах за 13 миллионов евро
Фото: сайт аукциона Sotheby's

Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на торгах за 13 миллионов евро

Анастасия Волоснова

Общество

Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на аукционе Sotheby's в Париже за 13,25 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги прошли в четверг, 25 марта. Стоимость картины оценивали в 5-8 миллионов евро.

С 1920 года картина находилась в частной коллекции. Однако незадолго до проведения аукциона работу представили публике в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Ван Гог написал картину «Уличная сцена на Монмартре» в 1887 году. В это время он жил в Париже вместе со своим братом Тео. Художник изобразил на картине ветряную мельницу «Мулен де ла Галетт», которая была одним из символов Монмартра.

Читайте также: Выставка «Московская жизнь Дж. Тьеполо и его сына» открылась в ГМИИ им. Пушкина

аукционхудожниккартина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте