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Следователя МВД одного из отделов Москвы подозревают в хищении более 25 млн рублей
Фото: nekrasovka.mos.ru

Следователя МВД одного из отделов Москвы подозревают в хищении более 25 млн рублей

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Вешних Вод, 10с3 Карта всех событий

Начальника следственного подразделения в отделе МВД на северо-востоке Москвы подозревают в хищении денежных средств, которые являлись вещественными доказательствами. Всего было похищено более 25 миллионов рублей. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

— По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах, которые после необходимых процессуальных действий были помещены в его сейф, — рассказала Иванова.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Уточняется, что подозреваемый совершил кражу не позднее февраля 2021 года.

На данный момент проводится проверка. Если вину начальника отдела установят, то его ждет увольнение и наказание в предусмотренном законом порядке, пишет агентство городских новостей «Москва».

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