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Следком начал проверку после крушения вертолета под Калининградом
Фото: СК РФ

Следком начал проверку после крушения вертолета под Калининградом

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следственные органы начали доследственную проверку по факту крушения вертолета в Калининградской области. Об этом в четверг, 25 марта, рассказала представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Как отметила представитель ведомства, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о погибших в результате крушения вертолета уточняется, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что человек погиб, двое пострадали в результате падения вертолета КА-32 МЧС РФ в акваторию Куршского залива Калининградской области.

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МЧСвертолетСледственный комитет РФ
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