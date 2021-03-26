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СМИ узнали о поездке Михаила Мишустина на Афон
Фото: Правительство РФ

СМИ узнали о поездке Михаила Мишустина на Афон

Татьяна Плотникова

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился на гору Афон с частным визитом. Об этом в четверг, 25 марта, сообщают греческие средства массовой информации.

По неподтвержденным данным, глава российского кабмина направился с частным визитом в Сад Девы Марии (одно из названий Афона). Он недавно прибыл в так называемый русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где проведет ночь.

Не исключено, что Мишустин посетит монастырь Филофей и протоэпистата Святой Горы Афон — старца Павлоса Лавриотиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство церковных новостей «Ромфея».

По официальной информации, Михаил Мишустин представлял Россию на торжествах 24 и 25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. При этом программа визита предполагала, что российский премьер после военного парада днем 25 марта вылетел из аэропорта Салоники.

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ПравославиеГрецияМихаил Мишустин
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