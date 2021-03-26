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Медики рассказали об оптимальной скорости похудения
Фото: pixabay.com

Медики рассказали об оптимальной скорости похудения

Татьяна Плотникова

Здоровье

Наиболее безопасной и эффективной скоростью избавления от лишнего веса является похудение на 0,5 — 1 килограмм в неделю. Такую рекомендацию дает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Эксперты поясняют, что слишком быстрая потеря веса вредит организму. Кроме того, велик риск вернуть все сброшенные килограммы в кратчайшие сроки после того, как завершится диета.

Специалисты советуют следить за калорийностью ежедневного рациона, а также увеличить уровень физической активности. В совокупности это обеспечит желаемый результат, пишет Express.

Ранее врач-эндокринолог назвала простой способ похудеть.

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