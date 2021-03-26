Появились подробности съемок продолжения «Эпидемии»

Кадр из телесериала «Эпидемия»

Второй сезон российского телесериала «Эпидемия» будет снимать другой режиссер — Дмитрий Тюрин, известный по работе над сериалом «Триггер».

Как рассказал Тюрин, продолжение «Эпидемии» «будет сильно отличаться от первого, так же как чистилище отличается от ада». Режиссер пояснил, что в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, а во втором они будут искать себя и свое место в новом мире.

— Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы, — отметил Тюрин.

Оператор-постановщик второго сезона «Эпидемии» Роберт Саруханян, в свою очередь, рассказал, что пока ведется подготовка к съемкам, непосредственно съемочный процесс еще не начался, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Напомним, «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. Сериал основан на романе писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». По сюжету жителей столицы поражает неизвестный смертельный вирус.

Американский писатель Стивен Кинг положительно оценил сериал «Эпидемия», сравнил его со «спагетти-вестернами» и похвалил операторскую работу.

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