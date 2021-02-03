Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сериалы нового сезона: ретро, будни медиков, детективы и море любви
Кадр из нового сериала канала НТВ «За час до рассвета» /2021

Сериалы нового сезона: ретро, будни медиков, детективы и море любви

Ольга Кузьмина  

Татьяна Еременко

Общество

Телеканал НТВ заявил о сериальных новинках, которые он намеревается показать в наступившем году.

Сюрпризов много, ожидания большие, актеры задействованы многообещающие, как говорят сейчас — «звездный каст». Постараемся выбрать самое интересное.

Для начала — конечно, многих порадует продолжение мегахита телеканала «По ту сторону смерти», в котором составили чудесную пару Светлана Ходченкова и Сергей Гармаш. Первый сезон сериала произвел фурор, главная задача создателей теперь не уронить планку.

Заранее нашумел и «Марлен», смотреть которого хочется и потому, что привлекателен его сценарий, и потому, что играет следователя-эксцентрика народный артист России Юрий Стоянов. Сюжет должен позволить ему развернуть весь его талант, комедийный в первую очередь, хотя Стоянов — это не один лишь «Городок», это вселенная с миллионами городов…

Константина Хабенского, Алену Михайлову, Артура Смольянинова и Андрея Бурковского мы увидим в исторической драме «За час до рассвета», а восхитительная Елена Лядова и Михаил Пореченков сойдутся практически в рукопашной схватке в детективе «Случайный кадр».

В картине «Мастер» на ваших глазах развернется спортивная драма. Причем такая, с ревом, поскольку рассказ пойдет о команде «КамАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Скажем сразу — это вымышленный сюжет, но к жизни он приближен максимально, а играют в «Мастере» Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский и другие замечательные актеры.

Будням больницы провинциального городка посвящен остросюжетный сериал «Крас ная зона». В больнице до прихода нового главврача процветали коррупция и откровенная халатность, и бывшему подполковнику медицинской службы Хлебникову предстоит не только разгрести эти авгиевы конюшни, но и в непростых условиях спасать людей во время эпидемии.

Кроме того, нас ждет исторический детектив с неприятным названием «Душегубы». А что делать, если в центре внимания — именно душегуб? НТВ представит кинематографическое осмысление одного из самых скандальных уголовных дел советской истории — историю «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который на протяжении 15 лет держал в страхе Белорусскую ССР. Противовесом мрачноватому сериалу станет комедийная «Вспышка» — история талантливого раздолбая Григория Малинина по кличке Пыха и недотепы, но трудолюбивого следователя Севы Пашина. И, наконец, нельзя обойти вниманием «Золото» — отечественную версию популярного французского сериала Ouro. В нашем остросюжетном сериале события будут разворачиваться в глухом районе Восточной Сибири.

Читайте также: Съемки третьей части «Фантастических тварей» приостановили из-за нового штамма COVID-19

кинотелеканала НТВновинки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте