Сериалы нового сезона: ретро, будни медиков, детективы и море любви

Кадр из нового сериала канала НТВ «За час до рассвета» /2021

Телеканал НТВ заявил о сериальных новинках, которые он намеревается показать в наступившем году.

Сюрпризов много, ожидания большие, актеры задействованы многообещающие, как говорят сейчас — «звездный каст». Постараемся выбрать самое интересное.

Для начала — конечно, многих порадует продолжение мегахита телеканала «По ту сторону смерти», в котором составили чудесную пару Светлана Ходченкова и Сергей Гармаш. Первый сезон сериала произвел фурор, главная задача создателей теперь не уронить планку.

Заранее нашумел и «Марлен», смотреть которого хочется и потому, что привлекателен его сценарий, и потому, что играет следователя-эксцентрика народный артист России Юрий Стоянов. Сюжет должен позволить ему развернуть весь его талант, комедийный в первую очередь, хотя Стоянов — это не один лишь «Городок», это вселенная с миллионами городов…

Константина Хабенского, Алену Михайлову, Артура Смольянинова и Андрея Бурковского мы увидим в исторической драме «За час до рассвета», а восхитительная Елена Лядова и Михаил Пореченков сойдутся практически в рукопашной схватке в детективе «Случайный кадр».

В картине «Мастер» на ваших глазах развернется спортивная драма. Причем такая, с ревом, поскольку рассказ пойдет о команде «КамАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Скажем сразу — это вымышленный сюжет, но к жизни он приближен максимально, а играют в «Мастере» Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский и другие замечательные актеры.

Будням больницы провинциального городка посвящен остросюжетный сериал «Крас ная зона». В больнице до прихода нового главврача процветали коррупция и откровенная халатность, и бывшему подполковнику медицинской службы Хлебникову предстоит не только разгрести эти авгиевы конюшни, но и в непростых условиях спасать людей во время эпидемии.

Кроме того, нас ждет исторический детектив с неприятным названием «Душегубы». А что делать, если в центре внимания — именно душегуб? НТВ представит кинематографическое осмысление одного из самых скандальных уголовных дел советской истории — историю «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который на протяжении 15 лет держал в страхе Белорусскую ССР. Противовесом мрачноватому сериалу станет комедийная «Вспышка» — история талантливого раздолбая Григория Малинина по кличке Пыха и недотепы, но трудолюбивого следователя Севы Пашина. И, наконец, нельзя обойти вниманием «Золото» — отечественную версию популярного французского сериала Ouro. В нашем остросюжетном сериале события будут разворачиваться в глухом районе Восточной Сибири.

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