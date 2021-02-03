Съемки третьей части «Фантастических тварей» приостановили из-за нового штамма COVID-19

Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают» / Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Съемки третьей части фильма про волшебников «Фантастические твари» приостановили в связи с вероятными случаями заболевания южноафриканским штаммом коронавируса среди съемочной группы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Daily Mail.

— Производство приостанавливается только если кто-то не может сниматься. Никто не говорит, кто это, но это человек, которого нельзя заменить. Все производство на съемочной площадке третьей части «Фантастических тварей» остановили. Мы не знаем, когда вернемся, — пишет газета со ссылкой на собственный источник.

По сообщениям источника, среди инфицированных может находиться исполнитель одной из главных ролей, но начальство студии Warner Bros. не раскрывает личностей заболевших.

Отмечается, что в сентябре 2020 года заболел эксперт по диалектам, но в тот раз работа над фильмом не была остановлена.

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