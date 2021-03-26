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Определены регионы — лидеры по числу убийств в январе
Фото: СК РФ

Определены регионы — лидеры по числу убийств в январе

Татьяна Плотникова

Общество

Больше всего убийств в январе 2021 года было совершено в Республике Татарстан. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности.

Как сообщает ведомство, в январе в Татарстане произошло 31 убийство. При этом количество таких преступлений увеличилось почти на треть по сравнению с январем 2020 года.

Второе и третье места среди российских регионов по количеству убийств заняли Красноярский край и Кемеровская область (26 и 24 убийства соответственно). В обоих регионах число убийств сократилось — на 3,7 и 17,2 процента соответственно.

В целом в России в январе было совершено 774 убийства с покушениями, тогда как в 2020 году показатель составлял 723, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура составила портрет типичного для России преступника.

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убийствоГенпрокуратура РФроссийские регионы
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