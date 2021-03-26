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Стал известен фактор, повышающий риск преждевременной смерти у женщин
Фото: pixabay.com

Стал известен фактор, повышающий риск преждевременной смерти у женщин

Полина Долганова

Здоровье

Американские ученые установили, что у женщин, имевших выкидыши, риск преждевременной смерти выше на 19 процентов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The BMJ.

Авторы работы изучили данные медицинских наблюдений 101 681 американки за 24 года и сопоставили влияющие на здоровье факторы, включая питание и образ жизни. За этот период было зарегистрировано 2 936 случаев преждевременной смерти женщин.

Выяснилось, что чаще умирают те женщины, у которых было более одного выкидыша и те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. Взаимосвязь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48 процентов.

По мнению ученые, результаты исследования демонстрируют, что выкидыш является ранним маркером риска для женского здоровья. Специалисты считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, как выкидыш связан с долгосрочным здоровьем женщин.

Ранее акушер-гинеколог рассказал о сложностях при беременности у женщин после 35 лет.

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смертьматеринствоздоровье
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