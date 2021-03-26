Малышева рассказала о риске инфаркта в молодом возрасте

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Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных приступов даже в юном возрасте. Об этом доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала на своей странице в Instagram.

По мнению специалиста, холестерин следует проверять регулярно.

— ЛПНП-холестерин больше 4,9 ммоль/л — вам обязательно нужно его снизить. У вас могут быть генетические проблемы, которые приведут к инфаркту, — пояснила доктор.

Риск возникновения сердечного приступа сохраняется даже если этот показатель выше 7,5 процентов.

Чтобы не было осложнений, врач-терапевт рекомендует принимать статин, однако необходима консультация с врачом. Только он может назначить правильные препараты.

Высокий риск инфаркта или инсульта есть у диабетиков и у людей, страдающих заболеваниями сердца или атеросклерозом. Им также следует проверять уровень холестерина.

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