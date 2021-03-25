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Врачи рассказали, какие болезни грозят брюнетам, блондинам и рыжим
Фото: Youtube / Жить Здорово!

Врачи рассказали, какие болезни грозят брюнетам, блондинам и рыжим

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие болезни могут возникнуть у человека в зависимости от пигмента меланина, который отвечает за цвет волос, глаз и кожи.

— У брюнеток много пигмента, у блондинок практически нет, а рыжие – это особая, самая уникальная, группа людей, — заявила Малышева.

Ее соведущий Дмитрий Шубин заявил, что в «части курения у брюнеток плохи дела».

— Меланин действует двояко. В нем накапливается никотин, соответственно его в крови все время много. Меланин так действует на ферменты печени, что они ослабляют выведение никотина из организма. Брюнеты курят с худшими для себя последствиями, — считает эксперт.

У блондинов из-за нехватки пигмента есть опасность получить нарушение сетчатки глаз на солнце. Ожог сетчатки может вызвать потерю зрения. Поэтому им надо защищать глаза очками.

Рыжий цвет волос говорит о том, что у его обладателя самое высокое содержание витамина D в организме.

— Генетически их не так много, есть особенности с системой свертываемости, который определяет ген, отвечающий за рыжий цвет волос, — пояснил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Малышева добавила, что с «рыжим» геном сопряжена болезнь Паркинсона.

Видео опубликовано на YouTube.

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