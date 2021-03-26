Власти Москвы заключили соглашения по вакцинации от COVID-19 со 108 частными клиниками

Городские власти заключили соглашения по вакцинированию жителей столицы от коронавируса со 108 частными клиниками. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 марта.

— Для тех, кто привык взаимодействовать с частной медициной, возможность привиться есть и в коммерческих медклиниках. Мы постоянно наращиваем взаимодействие: мы уже заключили соглашения с 108 частными медорганизациями, а в 83 вакцинация уже проходит полным ходом, — рассказала заммэра.

Отмечается, что на базе городских поликлиник было развернуто 100 пунктов вакцинации. Также функционируют мобильные бригады в торговых центрах и других объектах столицы, где привиться можно без записи, сообщает РИА Новости.

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