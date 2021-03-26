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Власти Москвы заключили соглашения по вакцинации от COVID-19 со 108 частными клиниками

Власти Москвы заключили соглашения по вакцинации от COVID-19 со 108 частными клиниками

Иван Юминов

Город

Городские власти заключили соглашения по вакцинированию жителей столицы от коронавируса со 108 частными клиниками. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 марта.

— Для тех, кто привык взаимодействовать с частной медициной, возможность привиться есть и в коммерческих медклиниках. Мы постоянно наращиваем взаимодействие: мы уже заключили соглашения с 108 частными медорганизациями, а в 83 вакцинация уже проходит полным ходом, — рассказала заммэра.

Отмечается, что на базе городских поликлиник было развернуто 100 пунктов вакцинации. Также функционируют мобильные бригады в торговых центрах и других объектах столицы, где привиться можно без записи, сообщает РИА Новости.

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Анастасия Раковапункты вакцинациикоронавирус
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