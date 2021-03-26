Основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в Подмосковье

Фото: Михаил Садчиков — младший / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Николина Гора Карта всех событий

Российский режиссер, культуролог и телеведущий, участник музыкальной группы «Звуки Му» Александр Липницкий ушел из жизни 25 марта. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк, 26 марта.

— Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки, – написал Семеляк на своей странице в Facebook.

Липницкому было 68 лет.

По данным источника «Вечерней Москвы» Липницкий утонул в Москве-реке. Известно, что журналист пытался перейти через реку в районе посёлка Николина гора, но провалился под лёд.

Липницкий считался одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства. Также он участвовал в организации крупных выставок, вроде выставки «Иконы из частных собраний» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2004-м. Его дом на Николиной Горе в 80-х стал главным прибежищем рок-музыкантов в столице. Помимо этого Липницкий успел попробовать себя в роли режиссёра — в последние годы снимал серию передач о героях русского рока.

Ранее сообщалось о смерти французского режиссера Бертрана Тавернье.