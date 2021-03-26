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Крыши жилых корпусов бывшей гостиницы «Украина» отремонтируют
DSC_7083.JPG

Крыши жилых корпусов бывшей гостиницы «Украина» отремонтируют

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 Карта всех событий

В бывшей гостинице «Украина» отремонтируют крыши жилых корпусов. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Здания расположены по адресу Кутузовский проспект, дом 2/1, корпуса 1а и 1б. Работы станут частью региональной программы капитального ремонта. Отмечается, что полностью будут заменены кровельное покрытие, ограждения, выходы и люки на чердак. Утепление перекрытий на чердаке позволит повысить энергоэффективность здания — эту процедуру проведут с применением минераловатных плит.

Гостиница была построена в 1955 году. Она состоит из трех корпусов, центральный из них венчает 73-метровый шпиль. В боковых располагается 250 жилых квартир, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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