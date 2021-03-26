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Более 45 миллионов записей внесли жители столицы в «Дневник здоровья»
Фото: Василий Плиткин / Вечерняя Москва

Более 45 миллионов записей внесли жители столицы в «Дневник здоровья»

Ксения Монахова

Город

Свыше 45 миллионов записей внесли пользователи электронной медицинской карты в «Дневник здоровья». Об этом в пятницу, 26 марта, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

— С момента запуска раздела москвичи внесли более 45 миллионов записей в «Дневник здоровья» в сервисе единой цифровой платформы здравоохранения — электронной медицинской карте. Лечащему врачу эта информация помогает составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения, происходящие в его организме, — говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего жители столицы записывают данные о пульсе. Таких записей около 90 процентов от общего числа. Наибольшее количество данных внесено пользователями через мобильные устройства.

В Депздраве добавили, что помимо «Дневника здоровья» в электронной медицинской карте можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами тестов на коронавирус и другими лабораторными исследованиями.

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