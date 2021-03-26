Стали известны обстоятельства гибели экс-музыканта «Звуки Му» Липницкого

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Николина Гора Карта всех событий

Жена музыканта Инна обратилась в полицию в ночь на 26 марта, заявив об исчезновении супруга. Женщина сообщила полиции, что ее муж перестал выходить на связь. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 марта, рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, жена Липницкого сообщила полиции, что он около 17:00 ушел из дома прогуляться с собакой. Взяв ключи от машины, он уехал. После этого музыкант перестал выходить на связь.

По данным «ВМ», автомобиль был обнаружен на парковке пляжа в поселке Николина Гора. В тот вечер супруг Инны Липницкой был одет в спортивный костюм.

Ранее сообщалось, что Липницкий утонул в Москве-реке. Известно, что музыкант пытался перейти через реку в районе поселка Николина Гора, но провалился под лед.

Липницкий считался одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства. Также он участвовал в организации крупных выставок вроде выставки «Иконы из частных собраний» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2004 году. Его дом на Николиной Горе в 80-х стал главным прибежищем рок-музыкантов в столице. Помимо этого Липницкий успел попробовать себя в роли режиссера — в последние годы снимал серию передач о героях русского рока.

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