«Нет слов»: Троицкий прокомментировал гибель основателя группы «Звуки Му» Липницкого

Фото: Facebook / Артемий Троицкий

Музыкальный критик Артемий Троицкий прокомментировал смерть Александра Липницкого. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Вчера, в четверг, 25 марта, погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет. Только подписи: «Отзвуки Му», похороны Башлачева, протесты на Твербуле — 2019, фестиваль в Выборге — 1983. (То, что нашел). Вот уж кого вечная память точно не обойдет. R.I.P, — написал Троицкий.

Фото: facebook/aktroitsky

Троицкий добавил, что ему долго придется «осознавать новую ситуацию».

Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. Он считался одним из крупнейших коллекционеров древнерусского искусства. Также он участвовал в организации крупных выставок вроде выставки «Иконы из частных собраний» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2004-м. Его дом на Николиной Горе в 80-х стал главным прибежищем рок-музыкантов в столице. Помимо этого Липницкий успел попробовать себя в роли режиссера — в последние годы снимал серию передач о героях русского рока.

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