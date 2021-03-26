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За сутки в столице выявили 1813 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За сутки в столице выявили 1813 новых случаев коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За последние 24 часа в Москве зафиксировано 1813 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, за весь период пандемии в столице выявили 1 019 122 пациента с инфекцией.

Отмечается, что на сегодняшний день в 85 субъектах страны выявлено 4 501 859 случаев COVID-19. За все время выздоровел 4 120 161 человек. Число летальных исходов — 97 017.

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