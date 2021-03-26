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Столичные врачи вылечили 1551 пациента с коронавирусом за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили 1551 пациента с коронавирусом за сутки

Ксения Монахова

Город

Еще 1551 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки в Москве выявлено 1813 случаев коронавируса. Госпитализировали 759 человек с COVID-19, скончались 55 пациентов.

Всего число людей, которые вылечились от инфекции, достигло 938 673. За весь период пандемии в городе выявили 1 019 122 человека с коронавирусом. Число летальных исходов — 16 392.

Столичные врачи вылечили 1551 пациента с коронавирусом за суткиФото: Оперштаб

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