Столичные врачи вылечили 1551 пациента с коронавирусом за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 1551 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки в Москве выявлено 1813 случаев коронавируса. Госпитализировали 759 человек с COVID-19, скончались 55 пациентов.

Всего число людей, которые вылечились от инфекции, достигло 938 673. За весь период пандемии в городе выявили 1 019 122 человека с коронавирусом. Число летальных исходов — 16 392.

Фото: Оперштаб

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 9167 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки