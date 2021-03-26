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Капитальный ремонт жилого дома проведут в районе Якиманка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Капитальный ремонт жилого дома проведут в районе Якиманка

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Малый Толмачёвский переулок, 8с1 Карта всех событий

Жилой дом в Малом Толмачевском переулке ждет капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что капитальный ремонт и очистка дома запланированы по адресу Малый Толмачевский переулок, дом 8, строение 1.

— Капитальный ремонт в доме, расположенном в Малом Толмачевском переулке, включает обновление фасада и цоколя, ремонт балконов, а также замену окон и дверей в местах общего пользования, — говорится в сообщении.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что дом на восемь этажей в районе Якиманка построили еще в 2000 году по индивидуальному проекту. По ее словам, капитальный ремонт зданий становится залогом надежности функционирования всей инфраструктуры города.

Согласно проекту будет отремонтирован фасад дома и цоколя. Также заменят подоконные отливы, карнизы, русты и пилястры. Специалисты обновят декоративные элементы и разместят кронштейны для фасадного флагштока. Кроме того, работы предусматривают восстановление балконов и окраску нижней части козырьков над входом в подъезд. В местах общего пользования заменят окна и двери, восстановят водостоки и покрытия площадок и ступенек в подъездах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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