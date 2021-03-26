Моя новая работа: история 59-летнего москвича Александра Егорашева

Фото: Центр «Моя работа»

Пандемия негативно отразилась на многих сферах деятельности и на столичном рынке труда в целом. Рабочие профессии, наоборот, стали еще более актуальными и востребованными. Спрос на рабочих остается высоким: городу нужны сварщики, сантехники, слесари востребованы на строительных площадках, в ЖЭКах, госучреждениях, в частных организациях. Аналитики отмечают, что для этих специалистов возраст не является препятствием для трудоустройства, напротив, ценность их повышается с годами. 59-летнему слесарю-сантехнику Александру Егорашеву, обратившемуся за содействием в Центр занятости «Моя работа», помогли найти новую работу.

— Житейские обстоятельства в прошлом году сложились так, что мне нужно было сделать перерыв в работе. Увольняясь из организации, в которой трудился почти три года, я понимал, что назад не смогу вернуться — без слесаря-сантехника там не могли обойтись. Вахту принял хороший специалист. А я был уверен, что работу найду, — рассказывает Александр.

Летом мужчина будет отмечать 60-летний юбилей. Александр уверен: за этой цифрой не простое количество прожитых лет, но и большая жизнь, семья, друзья, увлечения и устремления, учеба и профессиональный рост, квалификация и опыт. И главное, это не повод и не время думать о старости. Москвич прошел большой трудовой путь и не собирается сходить с дистанции.

— Сегодня много говорят, что молодежь не такая, как раньше, не хочет осваивать рабочие профессии. У меня другое мнение. Большую часть жизни я посвятил наставничеству, где бы ни работал, встречал молодых ребят, готовых учиться, думать, работать. Они, как губка, впитывают новые знания, интересуются всем. Конечно, очень важно, чтобы судьба свела их с хорошим учителем, мастером, наставником. И опытные профессионалы поэтому должны оставаться на посту, передавать секреты мастерства и человеческую мудрость тем, кто идет за ними, — рассуждает москвич.

Чтобы не терять стаж, Александр обратился в службу занятости. Через сайт Центра занятости «Моя работа» он сдал документы и через десять дней был зарегистрирован в качестве безработного. Ему было начислено соответствующее пособие.

Дистанционно мужчина получал профессиональные советы, поддержку, ответы на все вопросы от своего куратора Любови Геннадьевны Журбы, специалиста отдела трудоустройства «Лосиноостровский». Когда возобновились личные приемы, Александр более детально рассказал своему куратору о том, что в начале года будет готов приступить к работе.

— В первых числах февраля Любовь Геннадьевна сообщила, что подобрала подходящую вакансию. Через несколько дней я уже проходил собеседование с начальником отдела кадров Научно-исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова. Была обстоятельная беседа, а вот вопроса о моем возрасте не возникло. Теперь я работаю, что занимаюсь делом, которое знаю отлично, — поделился мужчина.

На заметку

Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа» czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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