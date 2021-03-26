График поездов на участке Москва — Тверь изменится в апреле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Расписание нескольких электричек на участке Москва — Тверь поменяется в апреле из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Московско-Тверской ППК в пятницу, 26 марта.

— В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в апреле изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок), — рассказали там.

1 апреля отменят поезда № 6512 (Москва — Клин), № 6358 (Москва — Крюково), № 6519 (Клин — Москва), № 6343 (Крюково — Москва). 5, 8 и 9 апреля не будут курсировать поезда № 7322 (Москва — Клин), № 6366 (Москва — Крюково), № 7911 (Тверь — Москва). Наконец, 1, 2, 5, 8 и 9 апреля отменят поезда № 6360 (Москва — Крюково) и № 6335 (Крюково — Москва), отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы будут ходить 27 и 28 марта в связи с изменением расписания пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги.

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