Торжественный спуск подлодки «Магадан» на воду состоялся в Петербурге

Фото: pixabay.com

Торжественный спуск на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» прошел в Санкт-Петербурге. Субмарину построили специально для Тихоокеанского флота России на «Адмиралтейских верфях».

По традиции, для того, чтобы задобрить «морских богов», о корпус судна разбили бутылку шампанского. Дело в том, что игристый напиток символизирует первое соприкосновение подлодки с морской пеной.

В праздничном ритуале приняли участие вице-адмирал, заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Игорь Мухаметшин, а также генеральный директор акционерного общества «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, отмечают «Невские новости».

Уточняется, что предельная глубина погружения данной подлодки составляет 300 метров, экономичная скорость – 400 миль, водоизмещение – 2350 квадратных метров, скорость подводного хода – 18 узлов. В состав экипажа вошли 52 человека. Субмарина рассчитана на автономную работу в течение 45 суток. На лодке находятся шесть торпедных аппаратов.

«Магадан» стал третьей подводной лодкой серии 636. Первым был построенный в 2019 году корабль «Петропавловск-Камчатский», а в 2020 году появилась субмарина «Волхов».

Читайте также: Военный эксперт рассказал о преимуществе модернизации российских подлодок