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Военный эксперт рассказал о преимуществе модернизации российских подлодок
Фото: pixabay.com

Военный эксперт рассказал о преимуществе модернизации российских подлодок

Елена Фролова

Армия

Срок службы самых многочисленных на российском флоте многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 949А и 971 будет увеличен после их переоснащения. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, модернизация позволит российским субмаринам получить уникальное преимущество в виде многовариантности действий. Об этом сообщил портал New Inform.

Ранее главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Николай Евменов заявил, что многоцелевые АПЛ обновят противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр», «Циркон» и «Оникс». С их помощью будет обеспечено неоспоримое преимущество на земле и море.

— Речь идет о том, что пусковые стаканы субмарин будут приспособлены к тому, чтобы совершать пуск всех указанных ракет. То есть не нужно будет ничего переделывать под конкретную модель, — объяснил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он уточнил, что в шахтах установят «Калибры», которые смогут поражать не только морские цели, но и береговые. В свою очередь «Цирконы» способны развивать гиперзвуковую скорость и поражать цели, которые находятся и на море, и на земле. Тем временем «Ониксы» обладают такой способностью, благодаря которой залп может разгромить авиационную ударную группировку.

Военный эксперт подчеркнул, что последние «летят роем», а благодаря искусственному интеллекту распределяют цели между собой.

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