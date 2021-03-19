Стали известны подробности исчезновения с радаров НАТО российской подлодки

Фото: официальный сайт НАТО

Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пятницу, 19 марта.

Ранее СМИ сообщили, что группа кораблей альянса начала поиск субмарины Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка». В материалах отмечалось, что США озабочены «пропажей» судна из-за ее способности собирать важную информацию.

— Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связи с «Ростовом-на-Дону», — уточнил источник.

Он отметил, что Америка имеет большие возможности в водном пространстве, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания. По словам источника, США задействовали большие силы для поиска российского судна.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Северодвинск» выполнила учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Баренцева моря.

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