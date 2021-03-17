Генсек НАТО заявил, что в альянсе обеспокоены ситуацией в Грузии

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

В НАТО беспокоятся насчет внутриполитического кризиса в Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 17 марта, в Брюсселе на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По его словам, в НАТО ждут, что Грузия станет поддерживать демократические стандарты, включающие в себя преодоление политических разногласий с помощью диалога между представителями властей и оппозиции.

Столтенберг добавил, что альянс поддерживает страну в стремлении вступить в НАТО.

— Мы ценим партнерство с Грузией и хотим, чтобы в этой стране продолжались реформы. Все страны альянса поддерживают это послание, — подчеркнул Столтенберг.

Премьер-министр Гарибашвили отметил, что членство в альянсе является для них главнейшим приоритетом внешней политики и безопасности Грузии, передает Интерфакс.

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