Львицу заметили на крыше дома в Подмосковье

Фото: Telegram / Что там в Москве?

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Козино Карта всех событий

Львицу обнаружили на крыше дома в подмосковном селе Козино.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В сети появилось видео, как взрослая львица сидит, на, судя по всему, небольшой пристройке около жилого дома.

Она находится позади забора, а за ней, по всей видимости, можно увидеть внушительных размеров клетку. Несколько лет назад в этой местности также видели сбежавшую пуму, отмечает Telegram-канал «Что там в Москве?».

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