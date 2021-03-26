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Чешский эпидемиолог дал советы по предотвращению заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com/pixabay.com

Чешский эпидемиолог дал советы по предотвращению заболевания коронавирусом

Полина Долганова

Здоровье

Советник президента Чехии Милоша Земана по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава и один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула заявил, что у него есть «рецепт» предотвращения заболевания коронавирусом.

Специалист посоветовал соблюдать элементарные санитарные нормы и ограничить личные контакты. Он порекомендовал чаще использовать респираторы и тщательно мыть руки.

— Как видите, у меня нет никаких революционных рецептов, но магия, как всегда, таится в деталях, и требуемые меры и правила действительно необходимо тщательно соблюдать, — сказал Примула в интервью РИА Новости.

Предотвратить распространение заболевания поможет быстрая вакцинация групп риска — людей старшего и пожилого возрастов.

Советник президента также рассказал, почему Чехия за год потеряла статус лидера в борьбе с вирусом и имеет за последние 14 дней один из самых высоких показателей в мире по количеству новых заболевших. По его мнению, «возникла недооценка клинического течения заболевания». Это привело к огромному росту числа больных и госпитализированных, перегрузке больниц, а также к большому количеству смертельных исходов. Эпидемиолог выразил надежду, что действующий в стране локдаун приведет к постепенному улучшению ситуации.

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Чехиякоронавирусэксперт
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