Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили почти миллион «квадратов» жилья

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на осмотре строящейся станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро / Фото: Ирина Хлебникова,«Вечерняя Москва»

Около миллиона квадратных метров жилья было построено в столице с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в пятницу, 26 марта.

— В этом году мы намерены сдать не менее четырех миллионов квадратных метров жилья. За неполный первый квартал построен почти миллион «квадратов» жилой недвижимости, то есть четверть от намеченного плана. Только за март в столице введено 12 жилых домов, — рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев.

По итогам года городские власти планируют сдать около 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости. В прошлом году было введено почти 11 миллионов квадратных метров. По программе реновации уже завершено строительство 102 новых домов, в процессе постройки находятся еще 179 объектов, отмечает Интерфакс.

Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года мэром Сергеем Собяниным, предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.

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