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Более 26 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 26 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала программы реновации

Иван Юминов

Город

Ключи от новых квартир получили 26,6 тысячи жителей города с момента старта программы реновации. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства в пятницу, 26 марта.

— На сегодняшний день в процессе оформления переселения находятся более 34 тысяч участников программы, проживающих в 226 старых домах. Из них 26,6 тысячи жителей уже переехали в новые квартиры, — заявил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Строительство 102 новых домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров уже завершено в Москве, еще 98 зданий находятся на стадии проектирования, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года мэром Сергеем Собяниным, предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.

Читайте также: Дом по программе реновации передали под заселение в столичном районе Кузьминки

реновациястроительствоАндрей Бочкарев
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