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Песков рассказал о дубленке Путина, которую он носил в тайге
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о дубленке Путина, которую он носил в тайге

Анастасия Волоснова

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, где президент страны Владимир Путин приобрел дубленку, в которой отдыхал в тувинской тайге. Глава государства ездил отдыхать на природу с министром обороны России Сергеем Шойгу 20 и 21 марта.

По словам Пескова, Путин способствовал популяризации отечественных марок одежды. Он добавил, что спрос на данную модель охотничьего костюма вырос после поездки президента в тайгу.

— Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки. Хотя, наверное, в Сибири, в тайге, ее по-прежнему можно надевать: там очень холодно, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков рассказал, брал ли Путин с собой в тайгу ядерный чемоданчик.

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